Galípolo agradece Haddad por apoio à autonomia do BC e alerta sobre restrição de pessoal

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, agradeceu nesta sexta-feira, 5, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela manifestação pública recente em apoio à autonomia do BC. Na quarta-feira, 3, Haddad disse ver com "preocupação" a ação de líderes do Progressistas e outros partidos do Centrão, que tentam aprovar um pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei para autorizar o Congresso a destituir o presidente e diretores da autarquia.

Galípolo voltou a defender a autonomia financeira da autarquia e repetiu que há uma clara restrição de pessoal. "Temos dito isso faz algum tempo de o quanto isso é relevante para que possamos operar nas condições que a maior parte dos outros bancos centrais do mundo operam", disse Galípolo.