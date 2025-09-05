Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria da Alemanha caem 2,9% em julho ante junho

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 2,9% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam crescimento de 0,7% no mês. Na comparação com julho do ano passado, as encomendas totais tiveram queda de 3,4%. Os dados de junho foram revisados para queda mensal de 0,2%, de recuo de 1,0% anteriormente.

