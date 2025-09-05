Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Departamento do Trabalho dos EUA avisa que está com dificuldades técnicas antes de 'payroll'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Departamento do Trabalho dos EUA avisou que está com dificuldades técnicas por meio de comunicado em seu website, divulgado por volta das 9h20 desta sexta-feira, 25. "Estamos enfrentando dificuldades técnicas no momento. Todas as ferramentas de recuperação de dados estarão disponíveis assim que resolvermos o problema. Pedimos desculpas pelo inconveniente", diz a mensagem. O problema ocorre minutos antes do horário previsto para divulgação do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como "payroll".

