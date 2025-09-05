Chance de corte de juro pelo Fed em setembro vai a 100% após dado de emprego dos EUA

O mercado financeiro passou a precificar em 100% a probabilidade de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião deste mês, após o payroll (relatório de emprego) de agosto mostrar criação de vagas abaixo do esperado. Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de manutenção da taxa, que ainda era de 0,9% minutos antes, caiu a zero.

A aposta majoritária continua sendo de redução de 25 pontos-base (pb), com 87,8% de chance estimada, mas a de corte de 50pb avançou para 12,2%, ante 0,0% no dia anterior.