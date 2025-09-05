Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump confirmar tarifa menor para carros japoneses

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após os EUA confirmarem a redução de tarifas sobre importações de carros do Japão e à espera de dados do mercado de trabalho americano que podem pavimentar o caminho para o Federal Reserve (Fed) voltar a reduzir juros.

O índice Nikkei subiu 1,03% em Tóquio, a 43.018,75 pontos, um dia após o presidente Donald Trump assinar ordem executiva que implementa o acordo comercial que os EUA negociaram com o Japão em julho, reduzindo as tarifas sobre carros japoneses vendidos para o mercado americano.

Na China continental, os mercado se recuperaram após três dias de quedas. O Xangai Composto avançou 1,24%, a 3.812,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,19%, a 2.405,82 pontos. Ontem, particularmente, as bolsas chinesas haviam amargado perdas significativas após relatos de que reguladores em Pequim estavam considerando formas de esfriar um recente rali das ações domésticas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho de 1,43% em Hong Kong, a 25.417,98 pontos, o Taiex avançou 1,30% em Taiwan, a 24.494,58 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ligeira alta de 0,13% em Seul, a 3.205,12 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo também aguardam o relatório de emprego oficial dos EUA, o chamado payroll, que deve influenciar expectativas de quantas vezes o Fed poderá reduzir seus juros básicos até o fim do ano. Para a reunião de setembro do Fed, a aposta em redução das taxas é de quase 100%, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.871,20 pontos.

Contato: [email protected]

