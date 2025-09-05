Após payroll fraco, Trump volta a criticar demora de Powell sobre juros: 'Atrasado demais'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, pela demora em cortar juros, horas após a divulgação do relatório de empregos (payroll) bem abaixo do esperado pelo mercado financeiro.

"Jerome 'Atrasado Demais' Powell deveria ter reduzido os juros há muito tempo. Como sempre, ele está 'Atrasado Demais!'", escreveu o presidente dos Estados Unidos, em publicação na Truth Social.

Um pouco antes de Trump, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse esperar que o Federal Reserve discuta um corte de juros mais forte após o relatório de empregos de agosto mostrar criação de vagas abaixo do esperado. O integrante do governo Donald Trump também mencionou que acredita que o dado será revisado para cima nos próximos meses.

À CNBC, Hassett disse estar "um pouco decepcionado" com os dados do mercado de trabalho do mês passado. No entanto, ele apontou acreditar que o número será revisado "em quase 70 mil empregos".

Já à Fox News, momentos depois, o conselheiro de Trump acrescentou que há pontos positivos no payroll. "O crescimento salarial foi fantástico em agosto por conta das políticas do presidente", disse.