Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Akazawa diz que acordo de investimentos nos EUA também deve beneficiar o Japão

Akazawa diz que acordo de investimentos nos EUA também deve beneficiar o Japão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, disse que o acordo de investimento de US$ 550 bilhões nos Estados Unidos também deve beneficiar o Japão. "Como parceiro especial dos Estados Unidos, o Japão cooperará para construir cadeias de suprimentos para setores críticos de segurança econômica dentro dos Estados Unidos de uma forma que também beneficie o Japão", afirmou.

"É natural que as intenções do lado dos Estados Unidos - e ainda mais do presidente Trump - sejam fortemente refletidas." Um memorando de entendimento assinado pelos dois países na quinta-feira, 4, garante a participação do Japão nas discussões, acrescentou Akazawa.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar