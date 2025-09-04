Taxas de juros seguem perto da estabilidade após dado dos EUA e antes de leilões

Os juros futuros seguiram perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 4, após o relatório ADP mostrar criação de 54 mil empregos nos EUA em agosto, bem abaixo da previsão de +85 mil. O dólar opera com viés de alta ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam.

Na quarta-feira (3) o relatório Jolts também decepcionou, o que aumenta a expectativa pelo relatório oficial de emprego, o "payroll", que sai nesta sexta-feira, dia 5. Sinais de fraqueza do mercado de trabalho americano reforçam a aposta de início de corte de juros nos EUA neste mês. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN (11h).