Reforma tributária: com empresas do Ceará, CBS está sendo testado no País

Entre as empresas que possuem atuação no Ceará, estão na lista: Grendene, Gerdau, Fortes Tecnologia, BRF, Raizen, Vibra e Correios / Crédito: FERNANDA BARROS

O novo modelo da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que unifica impostos federais para a Reforma Tributária, está sendo testado com pelo menos 50 empresas brasileiras, em parceria com o Serviço de Processamento de Dados (Serpro). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi ressaltada pelo secretário do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE), Alexandre Cialdini, durante o seminário "Governança Interfederativa e Reforma Tributária", realizado nesta quinta, 4.

"Os municípios precisam organizar seus dados fiscais para encaminhar ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Essa organização vai fortalecer a arrecadação e capacitar as carreiras. Estamos fazendo a nossa parte, orientando e oferecendo trilhas de treinamento para os municípios poderem preparar seus servidores e gestores." Além da orientação técnica, a Seplag tem promovido caravanas pelo interior do Estado para ouvir as principais demandas dos gestores. Uma delas é a falta de informações para realizar cadastros multifinalitário. Já foram visitados 56 municípios, com participação de 92 no total. “Essas idas da caravana servem também para recepcionar as demandas dos gestores e, com base nelas, vamos requalificando e ressignificando a importância desses trabalhos. Temos insistido muito: quanto mais aperfeiçoado o cadastro, mais informações e mais resultados os municípios terão."

"Cooperação é obrigatória", diz secretário de Caucaia

Já o secretário de Finanças de Caucaia, Carlos Eduardo dos Santos, esteve presente no seminário e acredita que a cooperação entre estados e municípios deixou de ser opcional. "Agora, no âmbito do IBS, a cooperação é obrigatória [...] É claro que o período de transição é muito grande, existe uma grande possibilidade de que os fiscos se profissionalizem para poderem administrar esse novo tributo de maneira eficaz em parceria com o Estado." Este ano, pela primeira vez, os boletos do IPTU foram distribuídos via WhatsApp, com uso de inteligência artificial. "A ideia é que todo o serviço prestado pela Secretaria de Finanças tenha componente virtual e possa ser resolvido pela internet."