Feira online promove acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho

"Feira de Carreiras para Pessoas com Deficiência" ocorre nesta sexta-feira, 5. O evento contará com um intérprete de libras e transcrição de texto

Em formato 100% online e gratuito, a “Feira de Carreiras para Pessoas com Deficiência” ocorre nesta sexta-feira, 5.

Realizado pela empresa Pague Menos, em parceria com a plataforma Oportunidades Especiais, o evento promete conectar os profissionais a diferentes vagas disponíveis na companhia.

A feira está aberta para pessoas com deficiência de todo o País, integrando o programa de inclusão da empresa.

“Acreditamos que a inclusão começa com a escuta ativa e com a criação de espaços onde todas as pessoas possam se sentir valorizadas e respeitadas. A feira é mais um passo na construção de um ambiente de trabalho plural e acessível”, comentou Rosi Puccetti, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos.