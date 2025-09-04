Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feira online promove acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho

"Feira de Carreiras para Pessoas com Deficiência" ocorre nesta sexta-feira, 5. O evento contará com um intérprete de libras e transcrição de texto
Tipo Notícia

Em formato 100% online e gratuito, a “Feira de Carreiras para Pessoas com Deficiência” ocorre nesta sexta-feira, 5.

Realizado pela empresa Pague Menos, em parceria com a plataforma Oportunidades Especiais, o evento promete conectar os profissionais a diferentes vagas disponíveis na companhia.

A feira está aberta para pessoas com deficiência de todo o País, integrando o programa de inclusão da empresa.

Acreditamos que a inclusão começa com a escuta ativa e com a criação de espaços onde todas as pessoas possam se sentir valorizadas e respeitadas. A feira é mais um passo na construção de um ambiente de trabalho plural e acessível”, comentou Rosi Puccetti, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos.

O evento contará com um intérprete de libras e transcrição de texto. As inscrições são realizadas através do site.

Feira de Carreiras para Pessoas com Deficiência


Data: 5 de setembro
Horário: 16h às 17h
Formato: Online

