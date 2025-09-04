Exportações em agosto caem 18,5% para os EUA e crescem 29,9% para a China

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto (US$ 2,762 bilhões), primeiro mês de vigência da taxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros, ante agosto de 2024. Os dados da balança comercial brasileira foram divulgados nesta quinta-feira, 4, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No ano, de janeiro a agosto, as vendas de produtos brasileiros aos EUA cresceram 1,6%, somando US$ 26,576 bilhões.

Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 4,6% em agosto (US$ 3,994 bilhões), em comparação ao mesmo mês de 2024. Nos oito meses de 2025, as compras vindas dos EUA cresceram 11,4%, o equivalente a US$ 29,970 bilhões. China Enquanto as exportações para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto, as vendas para a China subiram 29,9% no mesmo mês, ante igual mês de 2024.

Os dados da balança comercial brasileira de agosto foram detalhados pelo diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão. "Observamos aqui uma recuperação, um grande aumento da exportação para a China, que vinha caindo ao longo do ano por conta, principalmente de preço", disse Brandão. No ano, as vendas para a China apresentaram recuo de 3,0%, que, segundo Brandão, foram motivadas por uma queda de preço de 7,0%. "O volume que a China adquire do Brasil é crescente, em 3,0%", ressaltou ele.

UE, Japão, Argentina e Japão De acordo com os dados apresentados, houve queda, no mês passado, nas vendas para a União Europeia, de 11,9%. No mês de agosto, outros destaques foram as altas das exportações para México (43,8%), Argentina (40,4%) e Japão (7,6%).

Dados gerais De acordo com o MDIC, a balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,133 bilhões em agosto, após saldo positivo de US$ 7,075 bilhões em julho. O valor foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e importações de US$ 23,728 bilhões. No ano, o saldo positivo é de US$ 42,812 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a agosto de 2025 (US$ 227,58 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 226,54 bilhões) houve crescimento de 0,5%.