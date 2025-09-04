Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,415 milhões barris, aponta DoE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 2,415 milhões de barris, a 420,707 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda 2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 3,795 milhões de barris, a 218,539 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,3 milhão de barris.

Já os estoques de destilados subiram 1,681 milhão de barris, a 115,923 milhões de barris. A previsão era de recuo de 1,1 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 94,6% para 94,3%, enquanto a projeção era de queda a 94%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,59 milhão de barris, a 24,222 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,423 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags

EUA

