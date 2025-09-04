Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Trump pede que Justiça rejeite petição de Cook para seguir na diretoria do Fed

A defesa do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (4) que a Justiça americana rejeite a petição da diretoria do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook para que ela continue no cargo.

Segundo a defesa do republicano, Cook "não consegue lidar com o precedente centenário da Suprema Corte que trata a 'remoção por justa causa'" como "uma questão de discricionariedade e não passível de revisão".

Os advogados também apontam que mesmo que a constatação de "causa" do presidente fosse passível de revisão, Cook ainda não oferece uma teoria viável para explicar por que uma aparente fraude hipotecária não se qualifica.

"Além de tudo, a Dra. Cook continua a ignorar completamente a decisão da Suprema Corte, repetida duas vezes, de que, em disputas sobre se oficiais federais foram removidos validamente, o equilíbrio das equidades favorece o governo e impede a reintegração provisória", acrescentou a defesa.

EUA TRUMP

