Defesa de Trump pede que Justiça rejeite petição de Cook para seguir na diretoria do Fed

A defesa do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (4) que a Justiça americana rejeite a petição da diretoria do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook para que ela continue no cargo.

Segundo a defesa do republicano, Cook "não consegue lidar com o precedente centenário da Suprema Corte que trata a 'remoção por justa causa'" como "uma questão de discricionariedade e não passível de revisão".