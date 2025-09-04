Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Gás do Povo, serão 58 mil locais de distribuição, diz ministro Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou nesta quinta-feira, 4, que serão 58 mil locais de distribuição no programa "Gás do Povo", que terá gratuidade no botijão de gás para 15,5 milhões de famílias e potencialmente 50 milhões de pessoas, segundo estimativas do governo. A declaração foi realizada durante o lançamento do programa, nesta quinta, em comunidade na capital mineira, Belo Horizonte.

"É um programa social que já começa gigante", disse o ministro. "Gás do Povo tem a marca incomparável do governo Lula, sempre ao lado do povo brasileiro", reforçou o ministro.

Ele disse ainda que o botijão poderá ser retirado de maneira simples e sem burocracia.

O programa beneficiará famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família - renda per capita de até R$ 218.

Após a publicação de Medida Provisória, com diretrizes do programa e definição das bases legais, haverá decreto com a regulamentação.

"É o terceiro programa social de impacto do Ministério de Minas e Energia, somando-se ao Luz para Todos e ao Luz do Povo", declarou Silveira.

