China está disposta a trabalhar com o Brasil para consolidar Brics, diz ministro Wang Yi

"China e Brasil devem assumir as responsabilidades dos novos tempos, fortalecer a coordenação estratégica e a confiança mútua, promovendo de modo inequívoco o multilateralismo, as regras internacionais e os interesses do Sul Global", afirmou Wang. O ministro defendeu ainda uma comunicação Mais próxima e a adoção de uma posição em comum de ambos os países.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que o país está disposto a trabalhar com o Brasil para consolidar e promover o Brics em escala global, ao receber o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 4.

Os comentários de Wang Yi aconteceram durante reunião com Amorim nos arredores das atividades comemorativas do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. O ministro chinês citou o contexto de mudanças complexas no cenário global e o "ressurgimento do unilateralismo".

No encontro, Amorim entregou uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao presidente da China, Xi Jinping, expressando a importância da solidariedade e cooperação entre o Sul Global e países do Brics cada vez mais proeminente, afirma a nota. Segundo Amorim, o Brasil também está disposto a trabalhar com a China, guiado pelo consenso alcançado pelos dois chefes de estado de apoiar o multilateralismo.

Ambos os representantes compartilharam visões sobre assuntos como a guerra na Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as mudanças climáticas.