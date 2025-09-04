Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Big techs firmam compromisso com Casa Branca para educação em IA

Agência Estado
Em reunião da Força-Tarefa de Educação em Inteligência Artificial (IA) da Casa Branca nesta quinta-feira, 4, diversas gigantes do setor de tecnologia anunciaram medidas para apoiar os compromissos do governo federal para a educação em IA.

A Microsoft anunciou um conjunto abrangente de novos compromissos para apoiar o Desafio Presidencial de IA e a Ordem Executiva de Educação em IA, "marcando um grande avanço na introdução de ferramentas e treinamentos de ponta em salas de aula nos EUA".

O presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, participou da reunião e delineou compromissos para capacitar professores e alunos, desenvolver habilidades e criar oportunidades econômicas.

Até 2028, a Amazon afirmou que apoiará o treinamento de habilidades em IA para 4 milhões de pessoas no país, permitirá currículos de IA para 10.000 educadores e fornecerá até US$ 30 milhões em créditos para organizações elegíveis usarem tecnologia de nuvem. Além disso, a empresa apoiará o Desafio Presidencial de IA.

"Estamos tentando acelerar a liderança em IA nos EUA e certamente achamos que esta administração fez muito por isso... Estamos felizes em fazer parte disso", enfatizou a CEO da Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su.

Além da reunião nesta tarde, o presidente americano, Donald Trump, irá sediar um jantar durante a noite para líderes do setor. Os convidados incluem nomes como fundador da Meta, Mark Zuckerberg, o CEO da Apple, Tim Cook, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o fundador da OpenAI, Sam Altman.

EUA TRUMP

