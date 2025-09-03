Vendas de veículos leves caem 6,74% em agosto ante julho, revela Fenabrave

Os dados da Associação englobam carros de passeio e utilitários leves, além de caminhões e motocicletas / Crédito: FABIO LIMA

As vendas de veículos leves em agosto somaram 214.490 unidades, uma queda de 6,74% em relação a julho e de 3,90% em comparação a agosto de 2024. Contudo, no acumulado do ano, houve crescimento de 3,17% em relação a 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados englobam carros de passeio e utilitários leves e são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a entidade que representa as concessionárias de automóveis.