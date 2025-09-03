TTS vai instalar energia solar no 1º centro tecnológico da Henkel na América Latina

Em parceria com a Athié Wohnrath, responsável por construções sustentáveis, serão instalados mais de 580 módulos fotovoltaicos (painéis solares), divididos em duas miniusinas. As estruturas terão uma potência instalada de 360 kWp.

A TTS Energia, especializada em engenharia e construção de usinas solares no Brasil, vai implementar um sistema de energia solar no primeiro centro tecnológico da alemã Henkel na América Latina, em Jundiaí, São Paulo. O sistema vai garantir à Henkel a certificação LEED Gold, que comprova práticas sustentáveis de construção, informou a TTS ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"O novo complexo da Henkel, líder global em adesivos, selantes e tratamento de superfícies, se destaca pela incorporação de soluções sustentáveis, como o uso de madeira engenheirada (após processos industriais) e a geração própria de energia solar", disse a TTS em nota.

O Henkel Inspiration Center Jundiaí, que se tornará um centro colaborativo para inovações em tecnologias adesivas, está programado para inauguração no primeiro trimestre de 2026.

Segundo o diretor executivo da TTS Energia, Jacques Hulshof, destacou que a instalação do sistema fotovoltaico é crucial para alcançar essa certificação, além de contribuir para as políticas ESG da Henkel.

Fundada em 1876, e com sede no Brasil há 70 anos, a alemã Henkel é líder global em adesivos e selantes e registrou em 2024 vendas de 21,6 bilhões de euros.