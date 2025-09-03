Taxas de juros ficam estáveis após produção industrial

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 3, diante da queda do dólar, alta das taxas de Treasuries e após a produção industrial ter caído 0,2% m julho, praticamente em linha com a mediana estimada (-0,3%). No radar está o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) e a agenda traz ainda o Tesouro realiza leilão extraordinário ou "off-the-run" de NTN-B (11h).

Às 9h07 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,980%, de 13,987% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,315%, de 13,322%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,650%, de 13,659% no ajuste de terça-feira (2).