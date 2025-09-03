Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros ficam estáveis após produção industrial

Taxas de juros ficam estáveis após produção industrial

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 3, diante da queda do dólar, alta das taxas de Treasuries e após a produção industrial ter caído 0,2% m julho, praticamente em linha com a mediana estimada (-0,3%). No radar está o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) e a agenda traz ainda o Tesouro realiza leilão extraordinário ou "off-the-run" de NTN-B (11h).

Às 9h07 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,980%, de 13,987% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,315%, de 13,322%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,650%, de 13,659% no ajuste de terça-feira (2).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar