Salesforce supera em lucro no 2º tri, mas desaponta com projeção de trimestre atual

A Salesforce apresentou um lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no segundo trimestre fiscal, em comparação com o lucro líquido de US$ 1,42 bilhão no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,91, acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet de US$ 2,77.

Já a receita foi de US 10,24 bilhões, um aumento anual de 9,8%. Analistas esperavam receita de US$ 10,14 bilhões.

O guidance para o terceiro trimestre, contudo, ficou basicamente em linha com as expectativas de Wall Street. A empresa espera um lucro ajustado por ação entre US$ 2,84 e US$ 2,86. Analistas da FacSet preveem US$ 2,84.

Na receita para o trimestre atual, a Salesforce espera que ela atinja entre US$ 10,24 bilhões e US$ 10,29 bilhões - ante estimativa de US$ 10,29 do mercado.

O crescimento trimestral morno alimenta temores de que o gigante do software esteja perdendo para a concorrência de empresas emergentes de inteligência artificial.

Às 17h26 (de Brasília), as ações da Salesforce caiam 4% no after hours de Nova York.

