Nasdaq propõe mudanças em padrão de listagem de empresas com novo requisito de capital mínimo

A Nasdaq anunciou nesta quarta-feira mudanças em seus padrões de listagem para garantir a proteção dos investidores e integridade do mercado. Entre as mudanças, a bolsa introduziu requisitos mais rigorosos para o capital mínimo em circulação e o capital levantado durante as ofertas públicas iniciais, além de procedimentos mais rigorosos de suspensão e exclusão de empresas que não atenderem aos padrões para listagem contínua.

Os padrões revisados incluem um valor mínimo de ações em circulação equivalente a US$ 15 milhões, aplicável a novas listagens na Nasdaq, de acordo com o padrão de lucro líquido. A Nasdaq também adotará um processo acelerado para suspender e retirar ações de empresas com deficiência de listagem que também tenham um valor de mercado listado abaixo de US$ 5 milhões. A bolsa também implementará um requisito mínimo de US$ 25 milhões em receitas de oferta pública para novas listagens de empresas que operam principalmente na China. "A proteção do investidor e a integridade do mercado são fundamentais para a missão da Nasdaq", disse o vice-presidente executivo e diretor global de Relações Jurídicas, Riscos e Regulatórias, John Zecca.