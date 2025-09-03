IC-Br cai 0,52% em agosto ante julho, revela BC

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,52% em agosto na comparação com julho, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities metálicas (-0,94%) e de energia (-5,73%), enquanto houve aumento em agropecuária (0,72%)

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).