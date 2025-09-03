ConocoPhillips anuncia demissão de até 25% de sua força de trabalho

A gigante do petróleo ConocoPhillips planeja demitir até um quarto de sua força de trabalho, terminando milhares de empregos, como parte de esforços mais amplos da empresa para reduzir custos.

Um porta-voz da ConocoPhillips confirmou as demissões nesta quarta-feira, observando que de 20% a 25% dos funcionários e contratados seriam impactados em todo o mundo. A empresa atualmente possui cerca de 13.000 funcionários globalmente - o que significa que os cortes impactariam entre 2.600 e 3.250 pessoas.