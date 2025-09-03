Chefe do Comitê de Comércio da UE diz ter dúvidas sobre acordo tarifário com EUA

O chefe do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu disse nesta quarta-feira, 3, que tem "dúvidas" sobre aspectos do acordo comercial da União Europeia (UE) com os EUA e previu que o acordo pode ser emendado durante o processo de aprovação legislativa. "Muitas questões estão presentes, e acho que haverá algumas emendas", disse o presidente do Comitê, Bernd Lange, acrescentando que "eu e também alguns de meus colegas temos dúvidas sobre o acordo".

Lange não chegou a se opor abertamente ao acordo firmado em 27 de julho entre a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos EUA, Donald Trump.