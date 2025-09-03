BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Os recursos são originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, consiste na aplicação de tecnologias digitais avançadas para aumentar a produtividade de fábricas, tornando-as mais inteligentes e conectadas. Dentro desse conceito estão atividades como:

Inteligência artificial (IA)

Internet das coisas (IoT)

Big data (complexos bancos de dados)

Computação na nuvem

Robôs autônomos e colaborativos

Cibersegurança

Realidade virtual e aumentada

Veículos automaticamente guiados (AGV)

Comunicação entre máquinas (M2M)

O investimento é não reembolsável, ou seja, não é empréstimo. Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma do Senai.

Serão selecionadas até 100 propostas. Os projetos voltados para aumentar a produtividade das indústrias precisarão ser testados em ambiente real de produção, em pelo menos 12 MPMEs.

