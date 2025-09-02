William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou no X um vídeo em que, segundo ele, "prova que a 'RESIDÊNCIA PRINCIPAL' declarada pela diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook está sendo ALUGADA para inquilinos".

Na gravação, o autointitulado jornalista independente Charlie LeDuff aparece diante de uma suposta residência de Cook e conversa com um suposto morador que não abre a porta. De dentro da casa, sem aparecer, a pessoa afirma não ser proprietária do imóvel, mas apenas locatária. "Cook RECENTEMENTE AFIRMOU ao governo dos EUA que se tratava de sua RESIDÊNCIA PESSOAL, mas ela está alugando o imóvel?", questionou Pulte no X, na mesma publicação do vídeo.