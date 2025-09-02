Trump volta a pressionar Fed por juros e fala em decretar emergência habitacional nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por cortes de juros durante coletiva de imprensa na Casa Branca. "Estou pensando em decretar uma emergência habitacional, mas preciso de uma ajudinha do Fed para isso. Eles precisam abaixar os juros para facilitar acesso à hipoteca", acrescentou o republicano.

"Nós temos um homem que atrasa nossa economia. Ele é conhecido como Jerome 'Atrasado Demais' Powell", disse Trump, em referência ao presidente do Fed. "Antes das eleições ele não era tão atrasado e até reduzia juros."