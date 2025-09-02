Tesouro confirma reabertura de bonds para 2030 e emissão de novo benchmark de 30 anos

O Tesouro Nacional confirmou nesta terça-feira, 2, a reabertura dos seus bonds de referência de cinco anos, chamados Global 2030, com vencimento em 6 de novembro de 2030. Também anunciou a emissão de um novo benchmark de 30 anos, o Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056. As operações foram antecipadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Concomitantemente a essas duas operações, os títulos da serie Global 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054 poderão ser trocados pelo Global 2056, ou recomprados pela República. Ao todo, o estoque em mercado nesses bonds soma cerca de US$ 16,194 bilhões.