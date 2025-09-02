Taxas futuras seguem cautela no exterior e encerram sessão de 3ª em alta

O ambiente de aversão ao risco que dominou os mercados externos pressionou os ativos domésticos no pregão desta terça-feira, 2. Na curva de juros futuros, a escalada nos rendimentos de títulos soberanos dos Estados Unidos e Europa penalizou taxas intermediárias e longas, que chegaram a subir mais de 10 pontos-base. Já a taxa para janeiro de 2027, mais correlacionada à política monetária local, voltou a se aproximar de 14%. Enquanto, no continente europeu, França e Reino Unido enfrentam problemas fiscais que podem diminuir a demanda por títulos da dívida pública de longo prazo, segundo análise da Capital Economics, nos EUA, o receio é sobre a independência do Federal Reserve (Fed), alvo constante de ataques do governo de Donald Trump.

Por aqui, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) começou hoje, mas foi tido como fator secundário para a alta dos DIs, em meio à forte piora do ambiente internacional. O PIB do segundo trimestre, por sua vez, veio praticamente em linha com as estimativas. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 avançou de 13,933% no ajuste de ontem para 13,985%. O DI para janeiro de 2028 aumentou de 13,166% no ajuste para 13,365%. O DI para janeiro de 2029 subiu de 13,224% no ajuste da véspera para 13,34%, e o DI para janeiro de 2031 marcou 13,67%, vindo de 13,555% no ajuste anterior. Divulgado hoje pelo IBGE, o PIB cresceu 0,4% entre o primeiro e o segundo trimestres, feitos os ajustes sazonais. O número cheio superou ligeiramente a mediana prevista pelo Projeções Broadcast, de expansão de 0,3%, mas não mudou expectativas de bancos e consultorias para o crescimento de 2025, que deve ficar pouco acima de 2%. A percepção geral é que a política monetária em postura restritiva está surtindo efeito sobre a atividade em ritmo gradual, e conforme o esperado pelo Banco Central (BC). Depois da publicação do dado, considerando a trajetória apontada pela curva de juros, as apostas para o início do ciclo de flexibilização da Selic ainda estão concentradas em janeiro de 2026, observa Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. "Considerando a parte curta da curva o DI para janeiro de 2027, essa alta é em boa parte devida ao PIB", avalia Borsoi. "Para validar as teses de que o Copom vai cortar os juros cedo, o PIB precisava ter vindo mais fraco".