Senai e BNDES lançam chamada de R$ 56 milhões para digitalização da indústria

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vão disponibilizar R$ 56 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em indústria 4.0.

Empresas de tecnologia devem submeter as propostas até dia 12 por meio da chamada B+P - Smart Factory BNDES/2025. Os recursos serão aplicados em projetos para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs) dentro do programa federal Brasil Mais Produtivo. Serão selecionadas até 100 propostas.