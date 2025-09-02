Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita informa que concluiu antecipadamente pagamento de restituições do IRPF 2025

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Receita Federal informou nesta terça-feira, 2, que concluiu antecipadamente o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Foram pagos R$ 36,690 bilhões, referentes a 22,679 milhões de declarações entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

Originalmente, a previsão era de que a liberação de valores ocorresse em cinco lotes, de maio a setembro.

Segundo o órgão, no entanto, a eficiência no processamento de declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem os valores até o lote de agosto.

