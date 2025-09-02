Na Itália, Monte Dei Paschi eleva oferta pelo Mediobanca

O Monte dei Paschi disse que pagaria 0,90 euros por ação em dinheiro para cada ação do Mediobanca oferecida. Isso é além de sua proposta original de trocar 2,533 de suas próprias ações por cada ação da Mediobanca.

O Banca Monte dei Paschi di Siena da Itália melhorou sua oferta de aquisição pelo Mediobanca, adicionando um componente em dinheiro de até 750 milhões de euros, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 2. O prazo final para a oferta termina na segunda-feira, 8 de setembro.

A oferta revisada avalia o Mediobanca em cerca de 16,94 bilhões de euros, com base nos preços de fechamento de segunda-feira, o que se compara com sua capitalização de mercado de 16,83 bilhões de euros. A oferta inicialmente avaliou o Mediobanca em 13,3 bilhões de euros quando foi lançada no início deste ano, embora isso tenha flutuado devido à natureza da oferta inicial totalmente em ações.

O aumento da oferta visa maximizar a aceitação e reflete a atenção do Monte dei Paschi ao mercado, disse seu conselho, que também renunciou à sua condição de garantir pelo menos 66,7% das ações do Mediobanca no processo de oferta. A oferta agora falhará se obtiver menos de 35%, afirmou.

O Monte dei Paschi está tentando conquistar os acionistas de sua rival maior, apesar da oposição do conselho da Mediobanca, que chamou a oferta de hostil. A medida marca uma tentativa de salvar um acordo que criaria o terceiro maior banco da Itália, após outras propostas de aquisições bancárias no país fracassarem devido a obstáculos regulatórios ou falta de apoio dos investidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires