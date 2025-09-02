Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Europa, juros de títulos de 30 anos atingem máximas em vários anos ante preocupações fiscais

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os rendimentos de títulos ultralongos dos governos do Reino Unido, da Alemanha e da França atingiram máximas em vários anos nesta terça-feira, 2, à medida que investidores avaliam o impacto de crescentes níveis de dívida e instabilidade política.

O juro do Gilt britânico de 30 anos alcançou o patamar mais alto desde 1998 nas negociações da manhã, enquanto o do Bund alemão equivalente tocou máxima desde 2011 e o do OAT francês atingiu o maior nível desde 2009.

O aumento nos custos de empréstimos ocorre em meio a preocupações de que planos de ampliar gastos com defesa na Europa e com infraestrutura na Alemanha façam a dívida pública aumentar em um momento de fraqueza da economia regional. Diante desse quadro, investidores estão exigindo um prêmio mais alto para comprar títulos de longo prazo.

Ao mesmo tempo, a deterioração das finanças públicas da França vem causando fragmentação política. O primeiro-ministro François Bayrou provavelmente não sobreviverá a um voto de confiança, enquanto tenta implementar cortes orçamentários equivalentes a US$ 51 bilhões para conter um déficit fiscal que atingiu 5,8% do PIB no ano passado.

No Reino Unido, há preocupações adicionais sobre os altos níveis de inflação que podem impedir o Banco da Inglaterra (BoE) de cortar ainda mais sua taxa básica de juros para estimular uma economia fraca.

"Estamos vendo um círculo vicioso de lenta evolução: crescentes preocupações (fiscais) impulsionam os rendimentos, piorando a dinâmica da dívida, o que, por sua vez, impulsionam os rendimentos de novo", disseram analistas do Deutsche Bank Research, em nota a clientes.

A ministra de Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, poderá ter de elevar impostos ou cortar ainda mais os gastos, durante o outono britânico, na tentativa tampar um buraco nas finanças públicas.

Mudanças no gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer, anunciadas na segunda-feira, 1º, até agora não aliviaram preocupações dos investidores sobre as finanças públicas do Reino Unido.

O aumento na emissão de títulos de governos da zona do euro, após o fim do período de verão, é outro fator que impulsiona os rendimentos dos títulos, ao passo que os juros dos títulos do Tesouro dos EUA, os Treasuries, também avançam em meio a temores sobre o elevado endividamento de Washington e os possíveis efeitos adversos da política tarifária do governo Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

