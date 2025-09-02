Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MME nomeia João Daniel Cascalho secretário de Energia Elétrica, no lugar de Gentil Nogueira

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou João Daniel Cascalho no cargo de secretário nacional de Energia Elétrica. Ele atuava antes no assessoramento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em gestão e formulação de políticas nos setores de energia e mineração.

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Ele vai substituir o agora diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Gentil Nogueira. João Cascalho teve passagens na Casa Civil e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O novo secretário é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em Sistemas de Potência pela Universidade de Brasília (UnB).

Ele também tem especialização em Economia, Gestão e Finança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

