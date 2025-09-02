MME nomeia João Daniel Cascalho secretário de Energia Elétrica, no lugar de Gentil Nogueira

O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou João Daniel Cascalho no cargo de secretário nacional de Energia Elétrica. Ele atuava antes no assessoramento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em gestão e formulação de políticas nos setores de energia e mineração.

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU).