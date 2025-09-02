IPC-S de agosto de 2025 recua em todas as sete capitais pesquisadas, revela FGV

No mais recente levantamento do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas, referente à quarta quadrissemana de agosto de 2025, todas as sete capitais analisadas registraram queda nas suas taxas de variação. O indicador geral apresentou um recuo de 0,44% em comparação com a última divulgação e acumula alta de 3,76% nos últimos 12 meses.

Recife liderou com a maior redução, com uma queda de 0,99%, mais intensa que a de 0,60% registrada na terceira quadrissemana.