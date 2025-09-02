IBGE revisa alta do PIB do 1º trimestre de 2025 ante 4º trimestre de 2024 de 1,4% para 1,3%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, que passou de 1,4% para 1,3%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referentes ao segundo trimestre de 2025.