Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa em meio a salto de juros de longo prazo

São Paulo, 02/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que os juros de títulos de mais longo prazo de governos da região saltam em meio a preocupações fiscais e enquanto investidores avaliam dados de inflação da zona do euro, que vieram levemente acima do esperado.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 547,96 pontos.

O rendimento do Gilt britânico de 30 anos atingiu hoje máxima desde 1998, derrubando a libra e aumentando a pressão para que o governo do Reino Unido eleve impostos no orçamento do outono britânico. O juro do Bund alemão equivalente, por sua vez, alcançou máxima desde 2011 nesta terça, enquanto o do francês OAT avançou ao patamar mais alto desde 2009, segundo a Reuters.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.