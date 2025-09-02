Bolsas da Europa fecham em forte baixa, puxadas por avanços dos rendimentos com temor fiscal

As bolsas da Europa fecharam em forte baixa nesta terça-feira, 2, em uma sessão na qual foram pressionadas pela disparada dos rendimentos dos títulos públicos da região, que atingiram suas máximas em anos. Os temores com a questão fiscal e as potenciais medidas para fazer ajustes orçamentários levaram os mercados a operar com aversão a riscos. Nesta terça, houve ainda a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, com a leve aceleração dificilmente alterando os planos para a política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,50%, a 543,17 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,87%, a 9.116,69 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 2,21%, a 23.505,26 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,70%, a 7.654,25 pontos. As cotações são preliminares.

O rendimento do Gilt britânico de 30 anos atingiu nesta terça máxima desde 1998, aumentando a pressão para que o governo eleve impostos no orçamento de outono. O juro do Bund alemão equivalente alcançou máxima desde 2011, enquanto o do francês OAT avançou ao patamar mais alto desde 2009. "Estamos vendo um círculo vicioso de lenta evolução: crescentes preocupações (fiscais) impulsionam os rendimentos, piorando a dinâmica da dívida, o que, por sua vez, impulsionam os rendimentos de novo", disse o Deutsche Bank. No âmbito macroeconômico, a taxa anual do CPI da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A pequena aceleração faz pouca diferença para as autoridades do BCE, que parecem determinadas a manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro e "provavelmente por vários meses depois disso", na avaliação da Capital Economics. O dirigente do BCE Gediminas Simkus sugeriu que um corte nos juros de 25 pontos-base (pb) pode acontecer em dezembro, mas, dependendo das informações recebidas, uma redução pode ser discutida já na reunião de outubro.