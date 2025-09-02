Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em forte baixa, puxadas por avanços dos rendimentos com temor fiscal

Bolsas da Europa fecham em forte baixa, puxadas por avanços dos rendimentos com temor fiscal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam em forte baixa nesta terça-feira, 2, em uma sessão na qual foram pressionadas pela disparada dos rendimentos dos títulos públicos da região, que atingiram suas máximas em anos. Os temores com a questão fiscal e as potenciais medidas para fazer ajustes orçamentários levaram os mercados a operar com aversão a riscos. Nesta terça, houve ainda a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, com a leve aceleração dificilmente alterando os planos para a política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,50%, a 543,17 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,87%, a 9.116,69 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 2,21%, a 23.505,26 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,70%, a 7.654,25 pontos. As cotações são preliminares.

O rendimento do Gilt britânico de 30 anos atingiu nesta terça máxima desde 1998, aumentando a pressão para que o governo eleve impostos no orçamento de outono. O juro do Bund alemão equivalente alcançou máxima desde 2011, enquanto o do francês OAT avançou ao patamar mais alto desde 2009.

"Estamos vendo um círculo vicioso de lenta evolução: crescentes preocupações (fiscais) impulsionam os rendimentos, piorando a dinâmica da dívida, o que, por sua vez, impulsionam os rendimentos de novo", disse o Deutsche Bank.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual do CPI da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A pequena aceleração faz pouca diferença para as autoridades do BCE, que parecem determinadas a manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro e "provavelmente por vários meses depois disso", na avaliação da Capital Economics.

O dirigente do BCE Gediminas Simkus sugeriu que um corte nos juros de 25 pontos-base (pb) pode acontecer em dezembro, mas, dependendo das informações recebidas, uma redução pode ser discutida já na reunião de outubro.

Entre as empresas, o Banca Monte dei Paschi di Siena aumentou sua oferta de aquisição pelo Mediobanca, adicionando um componente em dinheiro de até 750 milhões de euros. O prazo final para a oferta termina na segunda-feira, 8 de setembro. As ações dos bancos recuaram 3,01% e 2,85% em Milão, respectivamente, onde o FTSE MIB caiu 1,61%, a 41.727,58 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 1,57%, a 14.704,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 1,71%, a 7.677,58 pontos.

O Conselho de Administração da Nestlé anunciou que Philipp Navratil foi nomeado como CEO da companhia, após a demissão de Laurent Freixe. A saída ocorre após uma investigação sobre um relacionamento romântico considerado inapropriado, que viola o Código de Conduta Empresarial da companhia. Em Zurique, as ações da companhia recuaram 0,74%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar