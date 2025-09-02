60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Uma fatia de 60% do crescimento de 2,2% na atividade econômica no segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024 ficou concentrado em apenas três atividades: agropecuária (10,1%), indústrias extrativas (8,7%) e outras atividades de serviços (2,7%). Os dados são do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A agropecuária tem sido impulsionada por safras maiores para a soja, milho, café e algodão, além de uma contribuição positiva também da pecuária. Nas indústrias extrativas, a expansão foi determinada pelo crescimento tanto da extração de petróleo e gás quanto da extração de minérios ferrosos.

"É uma atividade que não é afetada pela política monetária", lembrou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. Sob a ótica da oferta, o único recuo no segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024 ocorreu em produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto, queda de 4,0%, devido à piora nas bandeiras tarifárias e à queda no consumo total de energia. "Teve seca, acionaram a bandeira tarifária", disse Rebeca. "E esse ano está menos quente, teve menos consumo." Pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias cresceu 1,8%, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho, com aumento na massa salarial real, avanço do crédito disponível para as famílias e manutenção de programas do governo de transferências de renda às famílias. Por outro lado, pesam negativamente para o consumo o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, e o nível de inflação.