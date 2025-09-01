Trump: Índia ofereceu reduzir suas tarifas para nós a zero, mas já está ficando tarde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Índia ofereceu reduzir a zero as tarifas sobre produtos norte-americanos, mas ressaltou que "já está ficando tarde". "Deveriam ter feito isso anos atrás", disse em publicação na Truth Social.

O republicano voltou a criticar o fato de Nova Délhi comprar a maior parte de seu petróleo e de seus equipamentos militares da Rússia, e pouco dos EUA. Esse foi o motivo, inclusive, pelo qual Washington impôs tarifas secundárias de 25% às importações indianas como resposta, elevando a sobretaxa total a 50%.