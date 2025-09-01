Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI Industrial da China sobe para 50,5 em agosto

PMI Industrial da China sobe para 50,5 em agosto

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Industrial da China subiu de 49,5 em julho para 50,5 em julho, segundo leitura da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada nesta segunda-feira, 1. O resultado acima da marca de 50 pontos indica expansão da atividade.

"As novas encomendas de exportação ainda estão em contração, mas o ritmo de declínio desacelerou. Isso é encorajador, mas não devemos nos empolgar, pois a demanda externa parece estar sendo parcialmente antecipada, enquanto a demanda doméstica permanece fraca, então o potencial de crescimento da produção pode ser limitado, a menos que a demanda doméstica se fortaleça", diz a S&P Global, em comunicado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar