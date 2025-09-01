Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial da Alemanha sobe a 49,8 em agosto, mas fica abaixo da prévia

PMI industrial da Alemanha sobe a 49,8 em agosto, mas fica abaixo da prévia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 49,1 em julho para 49,8 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de agosto, porém, ficou ligeiramente abaixo da estimativa inicial, de 49,9. A leitura inferior a 50 também aponta que a manufatura alemã segue em contração.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar