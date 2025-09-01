PMI industrial cai a 47,7 pontos em agosto, de 48,2 pontos em julho, diz S&P Global

A indústria reportou que a entrada de novos pedidos diminuiu no ritmo mais acelerado em mais de dois anos, e os pesquisados mencionaram como justificativa tendências adversas de demanda, confiança reduzida por parte dos clientes e os efeitos negativos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu a 47,7 pontos em agosto, de 48,2 pontos em julho, segundo dados da S&P Global. A leitura inferior a 50 pontos sugere queda na atividade, e representa a deterioração mais intensa do setor desde meados de 2023.

Os dados colhidos pela S&P Global também indicaram fraqueza significativa na demanda doméstica, dado que os pedidos internacionais caíram no ritmo mais lento dos últimos três meses, com algumas encomendas sendo suspensas.

Além disso, houve sinais de que o crescimento das vendas para a Europa e a América do Sul amorteceram parcialmente a queda nos novos pedidos vindos dos Estados Unidos.

Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, disse em relatório que as demissões foram retomadas e as compras de insumos foram reduzidas em meio à menor necessidade de manter níveis saudáveis de estoque. "Trazendo alívio aos produtores de bens, a inflação dos custos de insumos caiu para sua taxa mais baixa em quase um ano e meio, o que significa que os preços de venda subiram apenas marginalmente e aumentou a esperança de que o Banco Central possa pausar seu ciclo de aperto", acrescentou.