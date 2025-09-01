Consumo de energia de residências sobe 5,9% em julho, diz EPE; indústria e comércio retraem

O consumo de energia elétrica das residências cresceu 5,9% em julho, na comparação com mesmo mês do ano passado, e alcançou 14.219 gigawatts-hora (GWh). Para a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o desempenho pode ser explicado pelo frio intenso em boa parte do País, que estimulou o maior uso de sistemas de aquecimento nas residências. Além disso, a instituição cita que a melhora no emprego e na renda, aliada à ampliação da base de consumidores, também pode ter favorecido a expansão.

As demais classes de consumo apresentaram queda. As indústrias registraram diminuição de 1% na demanda por eletricidade, para 16.617 GWh, com 18 dos 37 setores monitorados pela EPE apresentando retração. Já o segmento comercial reduziu seu consumo em 1,5%, para 7.766 GWh, o que seria explicado pelas condições climáticas mais amenas, que reduzem a carga térmica dos ambientes, e pelo impacto do avanço da micro e minigeração distribuída (MMGD). A classificação "outros" teve recuo de 3,6%, para 6.575 GWh. No consolidado, o consumo de eletricidade do País alcançou 45.177 GWh em julho de 2025, alta de 0,6% em relação ao verificado no mesmo mês do ano passado. A EPE destacou que a alta interrompe a sequência de quedas no consumo nacional observada nos três meses anteriores.

Regiões Na análise por região geográfica, destaque para o aumento de 4,4% anotado no Sul, em parte devido à baixa base comparativa com julho de 2024, quando o Rio Grande do Sul teve seu consumo afetado pelas enchentes no Estado. O Nordeste consumiu 1,7% mais, enquanto no Norte a alta foi de 1,0%.