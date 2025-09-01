Camex aplica antidumping sobre fibras de poliéster de China, Índia, Tailândia e Vietnã

A Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por até cinco anos sobre as importações de fibras sintéticas de poliéster, originárias da China, Índia, Tailândia e Vietnã. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A investigação partiu de denúncia feita pela Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas (Abrafas) em outubro de 2023.