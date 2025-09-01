Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China após PMIs industriais

São Paulo, 01/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com ganhos na China, após pesquisas mostrarem uma leve melhora na atividade industrial chinesa, sugerindo que a manufatura na segunda maior economia do mundo resiste aos efeitos da política tarifária dos EUA.

Nos mercados da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,46%, a 3.875,53 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,87%, a 2.464,83 pontos.

Levantamento da S&P Global com a RatingDog apontou que o PMI industrial chinês aumentou para 50,5 em agosto, ante 49,5 em julho, com a leitura acima de 50 sugerindo que a atividade manufatureira voltou a se expandir. Antes disso, o PMI industrial oficial da China havia apresentado discreta alta no mês passado, para 49,4.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,15% em Hong Kong, a 25.617,42 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,24% em Tóquio, a 42.188,79 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 1,35% em Seul, a 3.142,93 pontos, e o Taiex cedeu 0,67% em Taiwan, a 24.071,73 pontos.

Apenas em Hong Kong, a ação do Alibaba disparou 18,5%, diante do otimismo com o negócio de nuvem da gigante chinesa de comércio eletrônico e também após recentes relatos de que a empresa desenvolveu um chip de IA. Na sexta-feira (29), o ADR do Alibaba subiu 12,9% em Nova York, em reação a balanço trimestral. Por outro lado, a BYD tombou 5,24% nos negócios de Hong Kong hoje, após a montadora chinesa de veículos elétricos decepcionar com seus últimos números de lucro e receita.