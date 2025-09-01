Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China após PMIs industriais

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com ganhos na China, após pesquisas mostrarem uma leve melhora na atividade industrial chinesa, sugerindo que a manufatura na segunda maior economia do mundo resiste aos efeitos da política tarifária dos EUA.

Nos mercados da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,46%, a 3.875,53 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,87%, a 2.464,83 pontos.

Levantamento da S&P Global com a RatingDog apontou que o PMI industrial chinês aumentou para 50,5 em agosto, ante 49,5 em julho, com a leitura acima de 50 sugerindo que a atividade manufatureira voltou a se expandir. Antes disso, o PMI industrial oficial da China havia apresentado discreta alta no mês passado, para 49,4.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,15% em Hong Kong, a 25.617,42 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,24% em Tóquio, a 42.188,79 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 1,35% em Seul, a 3.142,93 pontos, e o Taiex cedeu 0,67% em Taiwan, a 24.071,73 pontos.

Apenas em Hong Kong, a ação do Alibaba disparou 18,5%, diante do otimismo com o negócio de nuvem da gigante chinesa de comércio eletrônico e também após recentes relatos de que a empresa desenvolveu um chip de IA. Na sexta-feira (29), o ADR do Alibaba subiu 12,9% em Nova York, em reação a balanço trimestral. Por outro lado, a BYD tombou 5,24% nos negócios de Hong Kong hoje, após a montadora chinesa de veículos elétricos decepcionar com seus últimos números de lucro e receita.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.927,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

