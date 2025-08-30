Veja o que se sabe até agora sobre o Orçamento de 2026 enviado pelo Governo Lula ao Congresso

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê um superávit de R$ 34,5 bilhões no ano que vem, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), no centro da meta fiscal. Algumas despesas, porém, estão fora desse balanço, como parte do pagamento de precatórios (dívidas judiciais da União). Considerando todos os gastos e receitas, haverá um déficit real de R$ 23,3 bilhões no ano que vem, de acordo com as projeções do governo.

O texto, que ainda não foi formalmente protocolado no Congresso nem apresentado à imprensa integralmente, prevê R$ 19,8 bilhões em receitas condicionadas à aprovação no Congresso Nacional e R$ 40,87 bilhões em receitas administradas extraordinárias. Para atingir esse objetivo, o governo prevê obter uma receita líquida de R$ 2,577 trilhões, ou 18,64% do PIB, e limitar a despesa primária a R$ 2,601 trilhões, ou 18,81% do PIB. O limite de despesas é R$ 168 bilhões maior do que o de 2025. Os gastos obrigatórios devem somar R$ 2,374 trilhões, e os discricionários, que podem ser definidos pelo governo, serão limitados a R$ 227 bilhões. As estimativas do governo levam em conta um crescimento de 2,44% para o PIB do ano que vem, além de um IPCA de 3,60%. A previsão para a taxa Selic média de 2026 é de 13,11%, e a da cotação média do dólar, de R$ 5,76. O governo considera que o salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.631. Veja abaixo as principais medidas de receitas previstas no projeto:

Renúncias fiscais Foram considerados como valores redutores de receitas, ou seja, renúncias de receitas, medidas como o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). "São benefícios novos, que não estavam previstos", explicou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, em entrevista coletiva sobre o PLOA.

Outra medida é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra), vinculado às exportações para os Estados Unidos - para mitigar os efeitos do tarifaço de Trump -,que reduzirá a arrecadação em R$ 1,5 bilhão em 2026. O Regime Especial de Tributação para Datacenters (ReData) deve provocar uma perda de R$ 5,2 bilhões em receitas. Corte em benefícios fiscais O PLOA de 2026 prevê R$ 19,8 bilhões em receitas condicionadas, decorrentes do projeto de lei complementar (PLP) que vai fazer o corte linear de benefícios fiscais a empresas e setores. O texto foi apresentado nesta sexta-feira pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE).

O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o texto poderá ser apensado ao que já está em tramitação na Câmara e que é relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Segundo o número dois do ministro Fernando Haddad, esta é a "grande novidade" da peça orçamentária de 2026. "É importante porque o texto vai se tornar conhecido agora. A gente já tem trabalhado com as lideranças do Congresso", afirmou. MP alternativa ao IOF