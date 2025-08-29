Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zona do euro: expectativas de inflação para 1 ano permanecem em 2,6% em julho, afirma BCE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses permaneceram em 2,6% em julho, inalteradas na comparação com junho de acordo com relatório publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 29. A pesquisa contém os principais indicadores agregados da Pesquisa de Expectativas do Consumidor (CES) relacionados à inflação. Ainda segundo o documento, as expectativas de inflação para os próximos três anos subiram de 2,4% em junho para 2,5% em julho, enquanto a projeção para cinco anos permaneceu em 2,1% pelo oitavo mês consecutivo.

