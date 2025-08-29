Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Think tank propõe que Reino Unido tribute bancos para equilibrar fiscal

Agência Estado
O think tank Institute for Public Policy Research (IPPR, na sigla em inglês) sugeriu nesta sexta-feira, 29, que o governo do Reino Unido imponha novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicos.

Em estudo divulgado nesta sexta, o IPPR propõe que o governo tribute os juros gerados por reservas que os bancos mantêm no Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), para compensar as perdas que a autoridade monetária enfrenta como resultado do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

Outra abordagem que o IPPR propõe é que o governo deve instar o BoE a revisar e gerenciar melhor as implicações fiscais de suas políticas. "Em particular desacelerando o ritmo da reversão do afrouxamento quantitativo - o chamado aperto quantitativo - e qualquer futuro afrouxamento quantitativo", menciona.

