Setor público volta a ter déficit primário em 12 meses até julho, após 2 leituras positivas

Depois de duas leituras em terreno positivo, as contas do setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, fora Petrobras e Eletrobras) voltaram a mostrar déficit primário no acumulado de 12 meses em julho, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 29.

O setor público acumulou déficit primário de R$ 27,293 bilhões nos 12 meses encerrados em julho, o equivalente a 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB). Em junho, o resultado era positivo em R$ 17,925 bilhões, ou 0,15% do PIB. Em maio, o superávit acumulado era de R$ 24,143 bilhões, 0,20% do PIB.